«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Локомотив» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.82.



«Этот матч завершает 24-й тур РПЛ. Третий подряд домашний для «Ростова». На неделе была одержана важнейшая победа в игре с «Крыльями». «Ростов» показал неплохой футбол. Опять Карпин поменял нападающих — выпустил Комличенко, и это сработало — он забил.

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Но не забил пенальти Полоз. Пришлось чуть понервничать во втором тайме, но «Ростов» в целом неплохо сыграл в обороне. Мы знаем требовательность Карпина, и эту требовательность молодые, не совсем по-футбольному зрелые игроки «Ростова» принимают и играют старательно.



В этот раз в гости к «Ростову» приезжает «Локомотив», и приезжает он на поезде! «Локомотив» неплох был в последних двух матчах — и в Грозном, и со «Спартаком». Но проблемы в обороне всё равно имеются. Мампасси играет очень тревожно. Не всегда он успевает в отбор, подстраховать, позицию правильно занять. Может быть, «Ростов» этим воспользуется. И как-то не дать прогноз «обе забьют» на матч этого тура РПЛ было бы кощунством с моей стороны.



Верю, что команды обменяются забитыми мячами. У «Ростова» в каждом матче моменты есть. Если не подведёт реализация, он обязательно забьёт. А учитывая молодость обороны «Ростова» и тот факт, что два матча на неделе приходится играть, провести вторую игру качественно в защите будет проблематично. Да ещё и мы видим, в какой форме Изидор. Он забивает красавцы-мячи. Кухта неплохо смотрится. Может вернуться и Жемалетдинов», — сказал Генич.

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