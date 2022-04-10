«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча АПЛ 10 апреля

10 апреля на стадионе «Этихад» состоится центральный матч 32-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Начало игры — в 18:30 мск, в прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Беларусь 5» и онлайн-платформе Sky Sports+.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ман Сити» — «Ливерпуль».

Эксперты считают фаворитами «горожан». Заключить пари на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 2.10: в случае успеха с 1000 рублей вы получите 2100 рублей. Победа мерсисайдцев оценена в 3.58, ничья — в 3.70.



На тотал больше 2.5 гола предлагается поставить за 1.76, на тотал меньше 2.5 гола — за 2.18. Ставка «обе команды забьют» идёт за 1.68.



Вероятность пенальти выражена коэффициентом 2.40, вероятность красной карточки — коэффициентом 4.70. Гол Кевина Де Брёйне оценён в 3.50, а гол Мохамеда Салаха — в 3.00.

Эдуард Мор дал прогноз на матч «Ман Сити» — «Ливерпуль».

Александр Елагин сделал прогноз с коэффициентом 4.04 на матч «Сити» — «Ливерпуль».

Почему Хосеп Гвардиола не сможет переиграть Клоппа?

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