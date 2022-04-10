«Наполи» — «Фиорентина»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 32-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Наполи» — «Фиорентина».



Ставка: «Наполи» не проиграет и обе забьют за 2.10.



«Наполи» ведёт борьбу за чемпионство. Неаполитанцы располагаются на втором месте, отставая от «Милана» на 1 очко, так что борьба за скудетто в самом разгаре. «Наполи» в последних трёх матчах одержал три победы, но каждый раз пропускал.

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У «Наполи» очень сильная линия атаки, сильная линия и полузащиты. Дома в матче с «Фиорентиной» хозяева должны продемонстрировать свой атакующий потенциал.



«Фиорентина» располагается на 8-м месте в Серии А, но всё ещё не потеряла шансы пробиться в зону еврокубков. После ухода Влаховича «фиалки» подписали Понте, который начал забивать. «Фиорентина» смотрится неплохо. В последних матчах не проигрывает, но «Наполи» всё же команда, которая находится на другом уровне.



Совсем недавно эти команды встречались в Кубке Италии. «Фиорентина» победила, но в дополнительное время. В основное время «Наполи» не проигрывает «Фиорентине» уже четыре матча подряд. Отметим, что в матче первого круга прошла ставка «обе забьют». В матче Кубка Италии эта ставка прошла. Всё это нужно иметь в виду.



Предлагаю соответствующую комбинированную ставку — 1Х и обе забьют. В этом сезоне неаполитанцы по качеству исполнителей, по качеству тренерских идей наверняка лучше «Фиорентины». Мне кажется, что атакующий потенциал «Наполи» должен позволить команде забить, но коллектив регулярно и пропускает. У гостей тоже хороший подбор исполнителей в атаке, так что матч должен получиться результативным», — сказал Керимов.

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