«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: ставка Эдуарда Мора на центральный матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.28.
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на данный момент (как мне кажется) две лучшие команды в мире. Обе бьются за чемпионство, всего 1 очко их разделяет.
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Помню, что нечто похожее было несколько лет назад, когда команды находились в подобной форме. Сразу после Нового года они играли матч между собой. Тогда казалось, что до финиша чемпионата далеко и матч ничего не решает. В тот раз при минимуме моментов победил «Сити» и на 1 очко опередил «Ливерпуль». С тех пор команды выиграли все свои матчи, а чемпионом стал «Сити».
Я думаю, что в этот раз нас ждёт нечто похожее. Этот матч ключевой, он как финал Лиги чемпионов. При этом «Сити» устраивает даже ничья, а вот «Ливерпулю» нужно только побеждать.
В таких матчах не бывает много голов, очень высока цена ошибки, поэтому рисковать не будет никто. Обе команды очень сильные, победить может любая.
Но я склоняюсь к тому, что будет ничья, до конца будет идти позиционная борьба. Но в чём я уверен — голов будет не много.
Мой прогноз очевиден, с вероятностью 99% он сбудется. Это ТМ 2.5», — сказал Мор.
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