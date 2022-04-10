«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Бундеслиги

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Хоффенхайма» по угловым за 3.40.



«РБ Лейпциг» провёл очень сложный матч в Лиге Европы с «Аталантой», поэтому в матче с «Хоффенхаймом» будет вынужден применять экономрежим. Будет и ротация состава. Это всё приведёт к тому, что преимущество вряд ли будет у команды Тедеско.



«Хоффенхайм» постарается сыграть активно, попытается использовать своё преимущество в физике. Мне кажется, что лучшая ставка на этот матч не исход, он может быть любым, а то, что доминирование «Хоффенхайма» выльется в то, что команда подаст больше угловых.



Коэффициент очень высокий, больше трёх по линии «Фонбет». В данной ситуации вполне оправданный риск», — сказал Дементьев.