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«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Бундеслиги

«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Бундеслиги
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Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Хоффенхайма» по угловым за 3.40.

«РБ Лейпциг» провёл очень сложный матч в Лиге Европы с «Аталантой», поэтому в матче с «Хоффенхаймом» будет вынужден применять экономрежим. Будет и ротация состава. Это всё приведёт к тому, что преимущество вряд ли будет у команды Тедеско.

«Хоффенхайм» постарается сыграть активно, попытается использовать своё преимущество в физике. Мне кажется, что лучшая ставка на этот матч не исход, он может быть любым, а то, что доминирование «Хоффенхайма» выльется в то, что команда подаст больше угловых.

Коэффициент очень высокий, больше трёх по линии «Фонбет». В данной ситуации вполне оправданный риск», — сказал Дементьев.

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