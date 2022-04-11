«Металлург» — «Трактор»: эксперты оценили шансы в пятом матче серии КХЛ

11 апреля состоится пятый матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу магнитогорцев.

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Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.13, а успех «Трактора» оценён экспертами в 2.96.



Букмекеры уверены, что 5-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.39.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.76, на гол до истечения первой минуты — за 12.50.

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