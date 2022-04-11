«Металлург» Мг – «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Трактор».



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.16.



«Перед четвёртым матчем, ломая голову над тем, в какой хоккей решится теперь играть «Трактор», в свою сушилку или магнитогорскую веселуху, автор этих строк совершенно упустил из виду вариант, при котором каждый может начать играть в свой хоккей. Что при этом получается на выходе, мы смогли воочию убедиться в четвертом матче, где «Трактор» привычно сушил и досушился до того, что на глазах своих болельщиков не смог вообще ничего забить.

Дарья Миронова дала прогноз на пятый матч серии «Металлург» — «Трактор».

А «Магнитка» сыграла в свой хоккей и накидала в ворота челябинцев шесть штучек. Счет в серии стал 3-1, заставив меня гнусно хихикнуть в адрес коллеги Павла Лысенкова, предрекавшего «Трактору» знойные перспективы в финале Кубка Гагарина. Ага, так и выходит, причем два раза.



Предположу, что челябинские страдания должны завершиться уже в следующем, пятом матче. Правда, совсем уже закладываться на однозначную победу в нем «Магнитки» не стану. Там много чего с точки зрения психологии будет играть против хозяев и, наоборот, за гостей. Много-то много, но, с другой стороны, психологический перевес на стороне «Магнитки», которая, по идее, должна дома допинывать «Трактор» уже до самого конца. Получится или нет – вопрос дискуссионный, проверяемый скорой практикой.

«Металлург» — «Трактор», 5-й матч: когда начало, где покажут.

Предположу, что скорее должно все-таки получиться. Челябинцы, безусловно, будут царапаться и кусаться, а может даже, выворачиваться наизнанку. Но в итоге все-таки пропустят чуть больше, чем забьют, и этого «Магнитке» хватит для победы в основное время и выхода в финал Кубка Гагарина.



Все-таки что ни говори, но у «Трактора» оказалась мала кольчужка. За «Магнитку» работает колоссальный опыт глубоких раундов плей-офф. У «трактористов» его практически нет. Это сейчас и играет главную роль», — сказал Лебедев.



Почему пятый матч «Металлурга» и «Трактора» станет последним в серии?



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