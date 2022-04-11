Альберт Рамос — Таллон Грикспур: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Монте-Карло

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Монако Альберт Рамос — Таллон Грикспур.



Ставка: победа Рамоса за 1.60.



«С начала года Рамос-Виньолас традиционно и привычно делает ставку на грунт и поддерживает себя в рабочем тонусе. На счету испанца был уже титул в Кордове в феврале. Успел он уже попробовать силы и на европейском грунте. Правда, в Марракеше на равных отыграл лишь один сет с Музетти.

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В целом, явного спада в игре Альберта нет, корты в Монте-Карло для него отлично знакомы, проблем с адаптацией быть не должно. Грунт здесь традиционно не самый быстрый, что ему на руку с его тягучей манерой игры.



Грикспур запомнился своими многочисленными прошлогодними успехами на челленджерах. В 2022 году приходится уже играть на более престижных турнирах. И мы видим, что Таллону приходится нелегко – всего пять побед в 12 матчах. Были ожидания и прогнозы, что на прошлой неделе в Марракеше переход на грунт несколько взбодрит парня. Но вместо этого была непонятная и нестабильная игра с Котовым в первом круге с поражением в трёх сетах. Очевидно, что прогресса пока в действиях теннисиста нет. В Монте-Карло предстоит играть впервые в карьере, что также может создать дополнительные трудности.



Учитывая игру и результаты соперников по ходу сезона, пожалуй, стоит отдать предпочтение фавориту. Рамос способен втянуть Грикспура в свою игру и банально переиграть его в многочисленных затяжных розыгрышах. И вряд ли подача станет грозным оружием в руках Таллона», — сказал Панков.

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