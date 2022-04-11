«Металлург» — «Трактор»: ставка Дарьи Мироновой на игру Кубка Гагарина

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Трактор».



Ставка: победа одной из команд и ТМ 6.5 за 1.80.



«Что делал «Металлург» четыре встречи? Забрасывал минимум две шайбы за матч. Команда по-прежнему полна энергии, ресурсов и сил для того, чтобы идти дальше. Самая большая проблема «Магнитки» — концентрация на своей игре, «Трактор» в состоянии навязывать свои правила, вязкий хоккей.

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Поэтому «Металлургу» важно с самых минут уверенно войти в матч, захватив преимущество, как это было в четвёртой игре. Челябинцам же, наоборот, нужно либо сдержать стартовый натиск хозяев, либо самим сыграть супер активно в первом периоде.



«Металлург», бросив в створ лишь 19 раз, поразил ворота соперника шестью голами. «Трактор», в свою очередь, совсем отказывался блокировать: 5 против 23! И не забивал, и не блокировал. После такого разгрома трудно представить продолжение серии, для этого челябинцам нужно серьезно удивить «Металлург»: и не своей прагматичностью и формулой «забьем одну, засушим, отбросимся», а такой же агрессивной и развязанной игрой, как у соперника. «Магнитка» получает удовольствие в плей-офф. Остаётся пожелать того же всем участникам финалов конференций. Победа одной из команд с тоталом меньше 6.5», — сказала Миронова.



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