«Металлург» — «Трактор»: смотреть прямую трансляцию 5-го матча серии Кубка Гагарина

Сегодня 11 апреля, в Магнитогорске состоится пятый матч финальной серии Восточной конференции КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором». Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime».
Почему пятый матч «Металлурга» и «Трактора» станет последним в серии?
Букмекеры считают «Металлург» фаворитом матча. Сделать ставку на победу «Магнитки» предлагается с коэффициентом 2.15. Победу «Трактора» оценили коэффициентом 3.04, а ничья после 60 минут встречи идёт за 4.30.
Эксперты ожидают результативного матча: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.39. На победу «Металлурга» с учётом возможных овертайма и серии буллитов можно поставить с коэффициентом 1.68, а победа «Трактора» с учётом овертайма идёт за 2.31.
В настоящий момент счёт в серии 3-1 в пользу «Металлурга».
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