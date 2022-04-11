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«Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на пятый матч серии плей-офф КХЛ

«Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на пятый матч серии плей-офф КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на пятый матч финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграют «Трактор» и «Металлург».

Ставка: индивидуальный тотал «Трактора» меньше 1.5 за 3.25.

«Трактор» очень неудачно выступил в двух домашних матчах в Челябинске, когда проиграл «Металлургу» со счётом 1:2 и 0:6. Ну ладно, можно понять эти 0:6 – у хоккеистов «Трактора» всё валилось из рук. Бывает такое, что игра не пошла, и какая разница, с каким счётом уступать – 0:1 или 0:10?

Всё равно это одно лишь поражение в плей-офф. Но больше удивляет то, что «Трактор» при сильном составе, при хорошем подборе легионеров (никто не уехал из КХЛ) за два домашних матча забил лишь один гол.

Дарья Миронова дала прогноз на 5-й матч серии «Металлург» — «Трактор».

Конечно, у остроатакующей «Магнитки» так серию не возьмёшь. А вот команда Ильи Воробьёва уже у себя в Магнитогорске может поставить точку в этой серии.

Хотя, заметим, «Трактор» как раз на выезде забивает больше (2:3, 6:4). Может быть, не сказывается давление домашних трибун.

Я бы в этом матче взял кэф 3.25 на то, что «Трактор» не забьёт больше двух шайб, то есть это тотал меньше 1.5. Не знаю, что именно там происходит с нападением. Но уверенность у игроков «Трактора» ушла, а обретать её в гостях против очень уверенной в себе «Магнитки» будет очень сложно», — сказал Лысенков.

Какой канал покажет пятый матч «Металлург» — «Трактор»?

Почему пятый матч «Металлурга» и «Трактора» станет последним?

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«Металлург» — «Трактор», 5-й матч. Илья Воробьёв заставит челябинцев капитулировать «Металлург» — «Трактор», 5-й матч. Илья Воробьёв заставит челябинцев капитулировать
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