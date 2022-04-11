Борна Чорич — Янник Синнер: прогноз Игоря Панкова на матч турнира ATP в Монако

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Монте-Карло Борна Чорич — Янник Синнер.



Ставка: победа Чорича с форой (+4) за 1.85.



«Борна Чорич вполне достойно вернулся в тур после травмы и продолжительного перерыва. Были опасения в прогнозах, что на мастерсах в Индиан-Уэллсе и Майаии хорват ничего интересного не покажет. Но сыграл три матча, в соперниках были Давидович Фокина, Вердаско и Зверев.

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Везде смотрелся достойно, без борьбы не уходил. Единственное, был отданный под ноль сет Давидовичу. В любом случае, матчи в США дали понять, что Борна готовился к своему возвращению, делает акцент на крупные турниры.



Синнер после четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии и смены тренерского штаба стабильностью особой не отличается. Более того, в Индиан-Уэллсе и Майами видели снятия, в последний раз из-за мозолей. Разгромные победы с пробитием серьезных минусовых фор можно сосчитать по пальцам одной руки.



Оба соперника проведут свои первые матчи на грунте в сезоне. Далеко не факт, что сразу удастся показать себя с лучшей стороны. Чорич оставил приятное впечатление своей игрой после возвращения в тур и с учетом нынешней нестабильности Янника, думаю, плюсовую фору хорвата в этом матче можно проверить», — сказал Панков.

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