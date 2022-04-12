Эксперты оценили шансы «Челси» пройти «Реал» в Лиге чемпионов после 1:3 в Лондоне

12 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск.
Почему в паре «Реала» и «Челси» ещё ничего не ясно?
В первом матче «Реал» выиграл в Лондоне со счётом 3:1. С этого сезона УЕФА отменил правило гола на чужом поле.
Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу испанцев в можно с коэффициентом 2.42. Успех англичан оценён экспертами в 2.98. Ставки на ничью принимаются за 3.62.
Букмекеры считают, что ответный матч «Реал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.
Выход «Челси» в полуфинал оценён в 9.00, итоговый успех «Реала» доступен за 1.10.
Какой канал покажет матч «Реал» — «Челси»?
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