«Реал» — «Челси»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: «Челси» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.92.



«Ответные матчи Лиги чемпионов. И в Мадриде «Реал» постарается завершить начатое в Лондоне. Там «Реал» победил «Челси» — 3:1. Понятно, что было определённое переключение на матчи чемпионата, где «Реал» взломал «хетафскую» стену и выиграл 2:0. «Челси» же разобрался с «Саутгемптоном», отгрузив тому целых 6 мячей.

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Действительно, один из худших матчей за последнее время «Челси» выдал с «Реалом». Тухелю обязательно надо будет что-что придумывать, чтобы отстоять титул, завоёванный в прошлом году.



«Реал» был неплох: он хорошо двигался, использовал свои шансы. Но победа 3:1 в Лондоне ещё не гарантия того, что «Реал» пройдёт в полуфинал. Ресурсов «Челси» и идей Тухеля вполне достаточно, чтобы в Мадриде дать настоящий бой команде Карло Анчелотти.



Думаю, что «Челси» не проиграет в Мадриде и минимум 2 мяча будет забито. Либо это будет ничья 1:1, либо 2:1. Два мяча «Челси» нужно забивать в любом случае. А раз я верю в то, что лондонцы не проиграют, на 2 мяча нужно рассчитывать.



Мой прогноз – «X2 и тотал больше 1.5 мяча» за 1.92», — сказал Генич.



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