ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч полуфинала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 ЦСКА — СКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.87.



«Честно говоря, уже задрался ждать, когда ЦСКА перестанет валять ваньку и начнёт играть в тот хоккей, в который умеет. Пока в этой серии он играл в него один раз, половину периода, и после этого СКА пришлось собирать по частям.

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Нет, я, конечно, понимаю, что любая команда играет так, как ей это позволяет соперник. Питерцы, безусловно, молодцы, стелются, рубятся, пластаются. Но я глубоко убеждён, что для нынешнего ЦСКА они не являются конкурентами. Боюсь, что самим москвичам тоже так кажется, а ещё они думают, что питерцы сдадутся сами и принесут им на блюдечке с голубой каёмочкой путёвку в финал Кубка Гагарина. А этого не будет.



Что же будет? Неужели СКА всё-таки умучает-укатает ЦСКА, чтобы потом, в финале, так же мучить многострадальную «Магнитку»? Если москвичи прямо сейчас не возьмутся за ум, не вспомнят, как действовать в условиях сверхнасыщенной обороны, если не начнут играть всей командой, а не так, что сегодня одним Светлаковым, а завтра, скажем, одним Окуловым, – всё очень скоро для них закончится. Причём весьма прискорбно и на глазах собственных болельщиков.

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Но я всё-таки надеюсь на чутьё Сергея Фёдорова. Не тренерское, тренерскому пока ещё неоткуда взяться, чтобы тренерское появилось, ему надо пройти с пяток сезонов и раза три вылететь в плей-офф. Должно заработать чутьё гениального хоккеиста, то самое, которое помогло нам в Квебеке, когда он вытащил на себя одного защитника, дезориентировал второго и дал пас на въезжающего в зону Ковальчука.

Теперь так же надо почувствовать всю свою команду. Надеюсь, у него это получится и в шестом матче ЦСКА сравняет счёт в серии. Причём сделает это в основное время, пусть и с минимальным перевесом в счёте», — сказал Лебедев.



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