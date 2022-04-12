ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 6-й матч финала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграют ЦСКА — СКА.



Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 за 4.50.

«СКА впервые за последние пять лет может выйти в финал Кубка Гагарина, если обыграет ЦСКА. Давайте вспомним, как развивалась эта серия. В большинстве своём СКА владеет инициативой. Отметил бы третий матч третьего периода, когда провалился СКА, и во вторых периодах у СКА не очень получается порой.

Дарья Миронова сделала прогноз на 6-й матч серии ЦСКА — СКА.

В недавнем матче в Санкт-Петербурге ЦСКА два раза вёл в счёте, Светлаков сделал дубль. Но СКА в конце каждого из периодов отыгрывался. Это говорит о том, что у СКА неплохая физика. Когда в конце матча Светлаков схватил удаление за подножку, то СКА реализовал это большинство.



У ЦСКА замечательно играет третье звено: Светлаков, Соркин и Попов. Эти ребята делают всю серию для ЦСКА. Они набрали уже 15 очков. Что объединяет этих ребят? Они не ездили на Олимпиаду. Они свежие плюс олимпийский фактор ещё никто не отменял. Посмотрите, все, кто играл на Олимпиаде, против СКА выглядят не очень убедительно: Федотов, Слепышев, у которого всего 1 очко в пяти матчах. У Григоренко всего одно очко в пяти матчах со СКА. У Нестерова три очка, но его дело защищаться, а не набирать очки.

ЦСКА — СКА, 6-й матч: когда начало, где покажут.

Вообще, те, кто ездил на Олимпиаду, не выстрелили в целом в плей-офф. Выстрелил лишь Гусев. Хороший уникальный и качественный игрок. Все выстреливают в плей-офф, кто не ездит на Олимпиаду. ЦСКА — это как цементная команда для Олимпиады. Нельзя на одном третьем звене выиграть серию у СКА.



СКА во время Олимпиады проходил сборы в Сочи. Там они хорошо подтянули физику. Понимаю, что ЦСКА кажется машиной, но идут против течения. Я беру кэф 4.50 на то, что СКА выиграет и тотал матча будет меньше 5.5 шайбы. Много шайб я тут не жду, если СКА вдруг не развалится в третьем периоде. Вот такая вот моя олимпийская теория. Посмотрим, выстрелит ли она», — сказал Лысенков.



Почему ЦСКА не позволит СКА закончить серию в шестом матче?



Владимир Крикунов назвал причины победы СКА над ЦСКА в пятом матче.



Александр Овечкин повторил рекорд Павла Буре.



Комментатор из Финляндии перестал произносить фамилию Овечкина в матчах «Вашингтона».