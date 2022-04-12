ЦСКА — СКА: смотреть прямую трансляцию шестого матча серии Кубка Гагарина онлайн

12 апреля состоится шестой матч 1/2 финала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Prime».
Счёт в серии 3-2 в пользу СКА. В случае поражения ЦСКА вылетит из Кубка Гагарина.
Почему ЦСКА не позволит СКА закончить серию в шестом матче?
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.85, успех СКА оценён экспертами в 3.84.
Букмекеры не уверены, что 6-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.81.
Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.97, а на гол в меньшинстве — за 7.50.
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