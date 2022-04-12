«Реал» — «Челси»: ставка Егора Титова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» — «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 3 за 2.34.



«Неожиданно завершилась первая игра. Все предполагали боевую равную борьбу, многие отдавали предпочтение «Челси», но я верил в Бензема. Прекрасный сезон он проводит, забивает практически во всех важных встречах. Сейчас француз — главный претендент на «Золотой мяч». С ним лондонцы не справились.

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Но я бы не стал списывать со счетов «Челси», тем более отменили правило выездного гола. Всякое может случиться. «Реал» — фаворит, но «Челси» показал, что то поражение его не выбило из колеи. В выходные крепкому «Саутгемптону» он сумел забить шесть мячей на выезде. И это положительно скажется на уверенности команды Тухеля. А в ней собраны большие мастера, которые брали Лигу чемпионов в прошлом сезоне.



Думаю, «Челси» будет с первых минут рисковать, идти вперёд. Оборону «Реала» преодолевать можно, это показывали и «Барселона», и «ПСЖ». Нужен темп, интенсивность. Забьют один, а там уже где-то и мадридцы могут дрогнуть. Я думаю, что и второй матч получится ярким и результативным. «Челси» спровоцирует остроатакующий футбол с обеих сторон», — сказал Титов.



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