«Реал» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» на выезде с «Реалом» терять нечего. Даже в проигранном матче на «Стэмфорд Бридж» команда имела возможность забивать. Нанесла 20 ударов.

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Мадридцы забили всё, что могли. У них есть Бензема, который всё забивает, когда он в ударе, но «Челси», что касается атакующей игры, выглядел не безнадёжно и свои моменты имел.



Игра с «Саутгемптоном» (6:0) показала, что с реализацией моментов у синих всё в порядке. Надо признать, что и «святые» там сделали всё, чтобы «Челси» выиграл крупно, но такие победы всё же придают уверенности. В матче с «Реалом» «Челси» нечего терять, надо атаковать, и моменты будут.



«Реал» впереди в каждой игре что-то да имеет, поэтому мне кажется, что здесь получится открытая игра. Что касается ставки, то она будет такой — обе забьют за 1.80. Самый приличный вариант для этого матча», — сказал Петросьян.



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