«Реал Мадрид» — «Челси»: ставка Эдуарда Мора на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Челси».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.



«Хочу сказать по первому матчу. Команды показали высочайший уровень. «Челси» играл ничем не хуже «Реала», но мастерство отдельных футболистов дало о себе знать. Речь идёт о Бензема, Винисиусе, Модриче. Они позволили «Реалу» победить, но, повторюсь, встреча была качественная. Думаю, что такая же игра будет и в Мадриде.

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Понятно, что «Челси» постарается отыграться. Конечно, вспоминается ситуация, когда «Реал» выиграл у «Аякса» 2:1 на выезде, но потом дома проиграл и амстердамский клуб прошёл дальше. Тогда «Реал» немного успокоился и дома пропустил два гола. Потом уже игру не смог спасти.



Думаю, что против «Челси» мадридцы будут очень внимательны и сконцентрируются на игре в защите. «Реал» будет контролировать мяч, благо у него есть футболисты, которые умеют это делать.



Наверняка по качеству будет очень хорошая игра. Стоит ждать и контратак, и темп «Реал» постарается срывать. «Челси» будет тяжело. Понятно, что лондонцам нужно атаковать, но вряд ли они побегут вперёд с шашками наголо.



Матч может завершиться и вничью, и с минимальной победой одной из команд. Но мне чётко кажется, что голов в этой игре будет немного. Сама эта игра не предполагает большого количества голов. Моя ставка на эту игру — тотал матча меньше 2.5 мяча», — сказал Мор.



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