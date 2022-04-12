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«Реал» — «Челси»: прогноз Дениса Наливайко на матч плей-офф Лиги чемпионов 12 апреля

«Реал» — «Челси»: прогноз Дениса Наливайко на матч плей-офф Лиги чемпионов 12 апреля
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Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Челси».

Ставка: ассист Бензема за 2.88.

«Челси», обыграв «Саутгемптон» со счётом 6:0, как будто бы намекнул, что они не собираются сдаваться на «Сантьяго Бернабеу», даже несмотря на то что Томас Тухель после первой игры на послематчевой пресс-конференции сказал, что интриги нет.

Карим Бензема — главный герой вообще Лиги чемпионов, который оформил хет-трик в первом матче. Мне кажется, что с ним оборонцы «Челси» сыграют более чем внимательно и он не забьёт. Он уже забил три в ворота Менди. Команда Томаса Тухеля сделает определённые выводы, и игроки обороны наверняка тоже.

Карим — это не только девятка. Это прекрасный ассистент, он может играть на позиции ложной девятки или на позиции десятки. Антонио Кассано сказал, что он этакая «девятка с половиной». Я предлагаю сделать ставку, что Бензема отдаст результативную передачу», — сказал Наливайко.

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