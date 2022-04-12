«Реал» — «Челси»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов в Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» — «Челси».



Ставка: победа «Реала» с форой (0) за 1.80.



«Поговорим об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси». Посмотрев коэффициенты букмекерских компаний, я был искренне удивлён, какие высокие кэфы предлагают на «Реал». Не мог пройти мимо варианта с победой «Реала» при форе (0) за 1.80. Это просто подарок.

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«Реал» дома играет куда лучше, чем в гостях. В Лиге чемпионов в родных стенах мадридцы выступают очень мощно. То, что на выезде «Реал» победил «Челси», показав расклад сил, говорит о том, что на своём поле «Реал» может выиграть снова.



Да, недавно «Челси» выиграл у «Саутгемптона» со счётом 6:0, но в предстоящем матче не сыграет капитан гостей Сезар Аспиликуэта. Под вопросом и участие Ромелу Лукаку. В такой ситуации «Реал» постарается дома победить. Какой смысл отстаивать счёт 3:1? Анчелотти — опытный тренер и понимает, что это чревато проблемами.



В домашней встрече надо играть на победу, тем более что дома «Реал» играть умеет. Ведь надо добывать и премиальные для обогащения бюджета. В Лиге чемпионов при полных трибунах против топ-соперника я не верю, что «Реал» будет играть на удержание счёта.

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«Реал» сейчас на хорошем ходу. Травм мало, только Азар и Йович, в общем, ничего серьёзного. Карим Бензема сейчас в огне, забил три гола на «Стэмфорд Бридж». Понравилось, как он повёл себя.



Дело в том, что в Испании есть традиция. Автор хет-трика получает в подарок мяч, которым играли команды, и после встречи все игроки в раздевалке расписываются на нём. Но после матча с «Челси» Бензема не стал принимать автографы, отметив, что нужно пройти дальше. Этот поступок, как пишут СМИ, произвёл большое впечатление на молодых игроков «Реала». Это показывает, с каким настроем команда выйдет на матч с «Челси».



Также мне нравится ставка на то, что «Реал» не проиграет и тотал матча будет больше 1.5 мяча. Как здесь без голов? «Челси» надо забивать дважды, чтобы получить шанс пройти дальше, а «Реал» дома забьёт не меньше, чем лондонцы. Бензема неудержим, все полузащитники в строю, поэтому тут будет выход в полуфинал именно «Реала», — сказал Вишневский.



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