«Атлетико» — «Ман Сити»: эксперты оценили шансы Гвардиолы вылететь из Лиги чемпионов

13 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск.

Почему Гвардиола сломит проклятие «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов?

В первом матче «Манчестер Сити» на своём поле добился победы со счётом 1:0.

Аналитики считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.86. Успех испанцев оценён в 4.95. Ставки на ничью принимаются за 3.80.



Эксперты считают, что матч «Атлетико» — «Манчестер Сити» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Выход «Атлетико» в полуфинал доступен за 8.00, это 12% вероятности. Проход «Ман Сити» оценён в 1.10.

Какой канал покажет ответный матч «Атлетико» — «Ман Сити».

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