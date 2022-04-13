«Атлетико» — «Ман Сити»: эксперты оценили шансы Гвардиолы вылететь из Лиги чемпионов

13 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск.
Почему Гвардиола сломит проклятие «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов?
В первом матче «Манчестер Сити» на своём поле добился победы со счётом 1:0.
Аналитики считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.86. Успех испанцев оценён в 4.95. Ставки на ничью принимаются за 3.80.
Эксперты считают, что матч «Атлетико» — «Манчестер Сити» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.
Выход «Атлетико» в полуфинал доступен за 8.00, это 12% вероятности. Проход «Ман Сити» оценён в 1.10.
Какой канал покажет ответный матч «Атлетико» — «Ман Сити».
Кенни Далглиш предложил дать сборной Украины прямую путёвку на ЧМ-2026.
Евгений Кафельников: тренеришка в полуфинале Лиги чемпионов!
- 13 апреля 2022
-
08:00
- 12 апреля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 11 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00