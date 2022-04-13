«Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Бенфика» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: «Ливерпуль» забьёт 2-3 гола за 1.95.



«Ливерпуль» после настоящей битвы с «Манчестер Сити» будет принимать «Бенфику» в ответной встрече. 3:1 в пользу «Ливерпуля» в первом матче практически говорит о том, что английский клуб на 95% пройдет в полуфинал. И у «Ливерпуля» впереди полуфинальный матч Кубка Англии с тем же «Ман Сити».



Но «Ливерпуль» играет дома. И предыдущий домашний матч в Лиге чемпионов он проиграл «Интеру» — 0:1. «Бенфика», конечно, команда несколько иного класса. А обойма у Клоппа такая, что, какую бы обойму он ни выставил, у «Ливерпуля» достаточно кадров, чтобы на своем поле болельщиков не подвести.



Сомневаюсь в разгроме. Хотя и он вполне допустим. График очень плотный (был выезд в Лиссабон, тяжелый матч в Манчестере, сейчас дома «Бенфика», а потом еще одна игра с «Сити»), но минимум два «Ливерпуль» должен забить. По первому матчу мы видели, что проблем в обороне у «Бенфики» предостаточно. Но вряд ли «Ливерпуль» забьет больше трех мячей.



Мой прогноз – «Ливерпуль» забьет 2 или 3 гола за хороший коэффициент 1.95», — сказал Генич.

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