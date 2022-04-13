«Атлетико» – «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч плей-офф Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Атлетико» – «Манчестер Сити».



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.21.



«Очень сложный матч, потому что преимущество у «Манчестер Сити» небольшое. Логично, если учесть, что «Атлетико» ни разу не пробил по воротам «Сити» в первом матче.

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Вопрос – как себя поведет «Атлетико». Надо отыгрываться, но вряд ли футболисты Симеоне побегут вперед. Потому что эта команда может действовать исключительно на контратаках. Одного гола хватит, чтобы затянуть «Манчестер» в серьезную передрягу.



Вряд ли «Сити» получит столько мячей, сколько у него было на своем поле. Вряд ли «Атлетико» будет летать, как это было против «МЮ». Думаю, будет очень осторожная игра, которую решит одна ошибка.



Думаю, что первый тайм будет невероятно сосредоточен. Поэтому ставлю на ничью в первом тайме», — сказал Казанский.



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В первом матче «Манчестер Сити» на своём поле добился победы со счётом 1:0.



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