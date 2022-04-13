«Ливерпуль» — «Бенфика»: ставка Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика».
Ставка: обе забьют за 1.84.
«Поговорим о матче «Ливерпуль» — «Бенфика» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра против «Сити» в чемпионате Англии была очень тяжелой для мерсисайдцев — психологически и эмоционально, да и результат был добыт не тот, который хотелось бы.
Где покажут матч «Ливерпуль» — «Бенфика»?
В схожем положении находится команда, как и в предыдущем раунде. Тогда также была гостевая победа с разницей в два гола. В ответной игре «Ливерпуль» пытался на классе сохранять счет и не упустить победный исход. Примерно тоже самое будет и на этот раз. Команда Клоппа особенно не будет напрягаться.
Тут календарь такой, что через три дня сразу после этой игры снова встречается с «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии. По большому счету этот матч важнее, чем встреча с «Бенфикой». По сути никто особенно и не переживает за конечный результат. А вот с «Сити» красным снова захочется побиться за выход в финал.
«Бенфика» терять нечего. Она и дома имела моменты у ворот «Ливерпуля». Забила один раз и наверняка захочет себя и на «Энфилде» проявить. Мой первый вариант в этом матче — обе забьют. Думаю, что у «Бенфики» должны быть шансы в этом матче.
Если говорить об авторе гола, то мне кажется, что Дарвин Нуньес неплохо подходит под такого кандидата. В последних трех играх он забил пять мячей. Тому же «Ливерпулю» он забил. Если в «Ливерпуле» забить могут практически все, то в «Бенфике» большинство атак заточено под Нуньеса. По первой игре было видно, что он находится в форме, а также имеет моменты и сам их создает. Этот вариант также стоит рассмотреть», — сказал Петросьян.
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Прогноз с коэффициентом 2.90 на матч «Ливерпуль» — «Бенфика».
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