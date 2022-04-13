«Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз Виктора Гусева на четвертьфинал Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити».
Ставка: ничья за 3.60.
«В первой игре Диего Симеоне выстроил несколько эшелонов обороны, но «Манчестер Сити» все-таки сумел дожать и выиграл 1:0. Думаю, в Мадриде «Манчестеру» будет довольно сложно. Во-первых, Симеоне будет вынужден изменить свою тактику — к мощной обороне надо добавить наступательные действия. Нужно выигрывать.
Где покажут матч «Атлетико» — «Ман Сити»?
Во-вторых, «Манчестер Сити» в воскресенье провел тяжелейший матч с «Ливерпулем» в национальном чемпионате, который закончился со счетом 2:2. Мало того, что это было гораздо сложнее, чем у «Атлетико», но ещё и у испанцев на день отдыха больше, чем у команды Гвардиолы.
«Атлетико» неожиданно проиграл «Мальорке», которая занимает 17 место за счет пенальти во втором тайме. Думаю, мадридцы пожертвовали национальным чемпионат ради ответной встречи в ЛЧ. Потому что до этого в Ла Лиге у «Атлетико» было шесть побед подряд. Симеоне дозировал выход на поле основных игроков — кто-то играл с самого начала и был заменён, кто-то появился на поле только во втором тайме. Не было костяка на протяжении всего матча. В Мадриде все думают о Лиге чемпионов
Дома «Атлетико» и забивает немного, и забивает мало. На стадии 1/8 финала «Атлетико» дома сыграл с «МЮ» 1:1. А вот в группе мадридцы оба матча английскому «Ливерпулю» проиграли. В этой встрече я предвижу драму, но в итоге в следующую стадию пройдет «Манчестер Сити». Ожидаю ничью в основное время», — сказал Гусев.
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