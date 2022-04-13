«Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов 13 апреля

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Бенфика».



Ставка: Диас забьёт за 2.55.



«Думаю, в этом противостоянии все понятно. После поражения дома 1:3 невозможно представить, что «Бенфика» на «Энфилде» сможет победить. Хотя забить – вполне может быть. Потому что эта команда забивает в 19 матчах подряд.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Бенфика»?

В любом случае у «Ливерпуля» дома в 8 случаях из 9 победы, часто пробиваются верха. Отличная игра на «Этихаде» и очень уверенное ощущение в этой чемпионской гонке.



Но я думаю, что у красных будет большая ротация, потому что впереди еще важнейший отрезок в полуфинале Кубка Англии. И в чемпионате теперь нельзя ошибаться, поэтому здесь обязательна ротация.



Я думаю, что Луис Диас – тот человек, на которого можно обратить внимание и сделать персональную ставку. Он забил в предыдущей игре. Думаю, что старт на ответный матч ему тоже гарантирован. Тем более есть подоплека (экс-игрок «Порту» против «Бенфики»).



Думаю, Диас выйдет в старте и обязательно получит свой шанс. По шансам у «Ливерпуля» все в порядке, они создают много. Это как раз тот самый случай, когда Луис Диас забьёт», — сказал Казанский.



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Прогноз с коэффициентом 2.90 на матч «Ливерпуль» — «Бенфика».



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