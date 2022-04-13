«Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз Ивана Млечного на игру плей-офф Лиги чемпионов в Англии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов cезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.86.



«Ливерпуль» создал себе достаточно комфортное преимущество перед ответной игрой. Победа в первой встрече со счетом 3:1 позволяла команде полностью сконцентрироваться на матче против «Манчестер Сити» в чемпионате, но успехов в этой встрече клуб сыскать не смог, как и провала. Тяжелейший матч закончился со счетом 2:2 и, по сути, все будет решаться стабильностью команд. Но это разговор про чемпионат Англии, а сейчас хочется поговорить про ЛЧ.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Бенфика»?

В любом случае я не думаю, что «Ливерпуль» будет тратить очень много сил на ответную встречу. Подобные расклады, когда команда делает себе комфортный задел после первой встречи, чтобы в дальнейшем сконцентрироваться на других задачах, мы с вами уже видели и как в отношении «Ливерпуля», так и в отношении других команд, так что смысла в том, чтобы в домашней встрече побеждать, забивая голы, нет никакого.



Думаю, что нас ждет не очень богатая на голы встреча, так как подопечные Клоппа сделали все, что нужно еще в выездном матче. «Ливерпуль» в этом сезоне мало пропускает, и думаю, что в ответной игре не пропустит и вовсе. Поэтому мой прогноз на данную встречу — тотал меньше 2,5. Удачи!», — сказал Млечный.



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Прогноз с коэффициентом 2.90 на матч «Ливерпуль» — «Бенфика».



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