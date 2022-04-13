«Ливерпуль» — «Бенфика»: ставка Александра Елагина на ответный матч 1/4 финала ЛЧ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика».



Ставка: ТБ 3.5 за 2.07.



«Восемь дней назад английский клуб уверенно и элегантно обыграл хозяев 3:1, ни на минуту не дав усомниться в своем превосходстве. Ибраима Конате, Садио Мане, Луис Диас — авторы британских голов. Дарвин Нуньес отличился у хозяев.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Бенфика»?

Это была 11-я игра между «Бенфикой» и «Ливерпулем» в еврокубках с 1978 года и девятая непосредственно в Кубке или Лиги чемпионов. Два матча весной 2010 года соперники провели в Лиге Европы. Подавляющее преимущество, конечно, у англичан. Семь побед против четырёх у португальцев. Заметьте, ни одной ничьей.



Шансов у «Бенфики» пройти «Ливерпуль» и оказаться в полуфинале практически никаких. Но только две команды когда-либо побеждали «Ливерпуль» на «Энфилде» с разницей более чем в один гол. Напомню, голы, забитые на поле соперника, не в счёт. Вернулись к старому правилу, когда голы не считаются один за два. Так вот, одной из таких команд была «Бенфика». Она обыграла в 1/8 красных 2:0 в сезоне-2005/2006. Второй стал «Челси», там же победивший 3:1 в четвертьфинале сезона-2008/2009.



Кроме того, «Ливерпуль» выиграл каждую из последних пяти игр с португальскими командами в Лиге чемпионов, забив 16 и пропустив три. Уточняю, что красные не проигрывают в девяти матчах с португальцами с тех пор, как «Бенфика» выиграла на «Энфилде» в марте 2006-го. «Ливерпуль» рассчитывает выйти в полуфинал Лиги чемпионов в третий раз под руководством Юргена Клоппа. Столько же раз им удавалось сделать это в турнире до прихода Клопа. Однако я ставлю не на победителя, а на забитые голы», — сказал Елагин.



Кенни Далглиш предложил дать сборной Украины прямую путёвку на ЧМ-2026.



Гвардиола признал, что стал лучше благодаря Юргену Клоппу.



Прогноз с коэффициентом 2.90 на матч «Ливерпуль» — «Бенфика».



Клаудиньо рассказал, как играл за Аршавина в футбольном симуляторе.

Уткин: только болван может говорить о «пользе» отсутствия российских команд в еврокубках.