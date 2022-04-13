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«Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов 13 апреля

«Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов 13 апреля
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика».

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Первая игра была зрелищной и веселой. Возможно, она была даже самой яркой среди всех первых матчей 1/4 финала еврокубка.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Бенфика»?

Счет для команды Клоппа более чем комфортный – 3:1. Она победила уверенно, ярко. Сейчас игра пройдёт по другому сценарию. Потому что «Бенфику» не будут гнать вперед трибуны.

Эта ничья с «Манчестер Сити», которую многие считают слишком затратной, должна подхлестнуть и расслабить «Ливерпуль». Да, «горожане» ещё на одно очко опережают красных в АПЛ, но мерсисайдцы могли закончить тот вечер куда менее радостно.

У меня есть сомнения, что «Бенфика» способна показать ещё более атакующий футбол на выезде. Я думаю, что мы увидим торжество открытой игры, но вопрос: сколько будет голов.

Вспоминается матч с «Баварией» на групповом этапе, когда португальцы понеслись играть в открытый футбол. Правда, для них это печально закончилось. Они уступили с разгромным счётом.

Но здесь я думаю, что будет весёлая игра. Поэтому я бы поставил на то, что обе команды забьют», — сказал Казаков.

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