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«Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Бенфика» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.80.

«Ливерпуль» на прошлой стадии также всё обеспечил себе в выездной игре, после чего так расслабился, что проиграл дома «Интеру». Я думаю, подобных ошибок команда Клоппа повторять не будет, зачем расстраивать болельщиков? Да и к новой игре с «Сити» в Кубке Англии нужно подойти в хорошем настроении. К тому же, как мне показалось, «Интер» всё-таки более цельная команда, чем «Бенфика». У португальцев очень много проблем. Чудо, что они прошли «Аякс». А «Ливерпуль» сейчас обладает такой мощной скамейкой, что может даже при серьёзной ротации показывать высокое качество футбола.

Не буду здесь долго рассуждать. Поставлю на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) мяча. На мой взгляд, разница в классе между соперниками просто громадная», — сказал Титов.

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