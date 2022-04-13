«Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз Романа Гутцайта на четвертьфинальную игру ЛЧ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика».
Ставка: ТМ 3.5 за 1.84.
«Первый матч, проходивший в Португалии, завершился победой команды Клоппа со счётом 3:1. Теперь «Бенфике» нужно победить с разницей минимум в два мяча, чтобы перевести игру в овертайм. Особенность этой игры для «Ливерпуля» заключается в следующем — это игра между двумя встречами с «Ман Сити». В АПЛ команды уже разошлись миром, но в субботу их ждёт ещё одна кубковая встреча. Я думаю, что «Ливерпуль» не будет расплёскивать эмоции и тратить все силы. Удержать преимущество вполне реально. Не думаю, что будет много голов. Хозяева сыграют более экономно», — сказал Гутцайт.
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Прогноз с коэффициентом 2.90 на матч «Ливерпуль» — «Бенфика».
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