«Ливерпуль» — «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

13 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика». Начало игры — в 22:00 мск.
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Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.30. Успех португальцев оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 6.35.
Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.94.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.
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Прогноз с коэффициентом 2.90 на матч «Ливерпуль» — «Бенфика».
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