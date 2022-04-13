«Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.90.
«В Мадриде «Атлетико» будет принимать «Манчестер Сити» после поражения в первом матче. После той игры «Атлетико» проиграл еще и матч в чемпионате Испании. Понятно, что у игроков переключения не произошло, хотя Симеоне сделал серьезную ротацию состава. Это не помогло «Атлетико» продлить свою победную серию в чемпионате. Проиграли одному из середняков-аутсайдеров.
Думаю, что в подкорке у игроков сидел ответный матч дома. Именно на него все свои силы акцентирует мадридский клуб.
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В первом тайме «Манчестер Сити» смотрелся интересней красных и по делу выигрывал. Теперь надо решать вопросы в Лиге чемпионов и сразу переключаться на противостояние с «Ливерпулем» в Кубке Англии.
«Атлетико» сыграет иначе. Не будет такого сверхнизкого блока, как в первой встрече, когда мадридцы играли по схеме 5-5-0 или 6-4-0. При такой глубокой обороне надо было сыграть идеальный матч, но пропустили от де Брюйне. Он, кстати, сейчас в отличной форме и забивает почти в каждом матче. Можно было бы сыграть на гол де Брюйне.
Но если отталкиваться от прошлой стадии и того, как «Атлетико» дома играл против другого «Манчестера», то, я думаю, тут будет ставка на быстрый гол, а потом уже нужно будет плясать от соперника и использовать контратаки.
Однако «Манчестер Сити» будет тяжело уйти с поля без забитого мяча. Уж больно сейчас хорошо выглядит линия нападения, кто бы там ни располагался. Однако и «Атлетико» будет агрессивно играть в атаке. Не знаю, сможет ли пройти дальше «Атлетико», но обмен забитыми мячами должен быть. И 2:1 может перевести игру в дополнительное время, поэтому почему бы не заиграть хороший коэффициент», — сказал Генич.
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