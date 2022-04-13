«Атлетико» — «Ман Сити»: ставка Дениса Наливайко на игру Лиги чемпионов

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ман Сити».
Ставка: ТМ 9.5 угловых за 1.83.
«Надо признать, что букмекеры какую-то возможность оставляют мадридскому клубу, хотя предполагал, что коэффициент на проход или победу будет совсем другим. Сложно тут прогнозировать. Думаю, что «Атлетико» сначала попытается сыграть от обороны, а потом уже будет уповать на контратаки. Благо сейчас команда в неплохой форме.
Прогноз Артура Петросьяна с коэффициентом 3.78 на матч «Атлетико» — «Ман Сити».
Будет и Янник Карраско, который пропускал первую игру. Это человек, который может индивидуально решить исход, индивидуально затащить, убежать вперёд. В отличной форме сейчас и Жоау Феликс. Всё вроде бы хорошо работает у «Атлетико», но последнюю игру «Мальорке» всё же проиграли. Не думаю, что на него надо обращать внимание, но и после него Симеоне сделает соответствующие выводы.
В первом матче было девять угловых. Все подали игроки «Ман Сити». Думаю, что в ответном матче будет похожая ситуация. Даже если «Манчестер Сити» забьёт быстрый гол, я не думаю, что команда пойдёт вперед большими силами. У «Сити» продолжается борьба за чемпионство, скоро играть в полуфинале Кубка Англии с «Ливерпулем». В общем, у Гвардиолы очень тяжёлый календарь.
Мне кажется, что в этом матче будет количество угловых не больше 9.5. Я предлагаю вам поставить на низовой тотал по угловым с неплохим коэффициентом 1.80. Если не хотите рисковать и не хотите ставить на исход, то это верняковая ставка, учитывая матч», — сказал Наливайко.
Почему Гвардиола сломит проклятие «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов?
Какой канал покажет ответный матч «Атлетико» — «Ман Сити».
Кенни Далглиш предложил дать сборной Украины прямую путёвку на ЧМ-2026.
Евгений Кафельников: тренеришка в полуфинале Лиги чемпионов!
Быстров высказался об отстранении России от еврокубков.
- 13 апреля 2022
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 12 апреля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30