«Атлетико» — «Ман Сити»: ставка Дениса Наливайко на игру Лиги чемпионов

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ман Сити».



Ставка: ТМ 9.5 угловых за 1.83.



«Надо признать, что букмекеры какую-то возможность оставляют мадридскому клубу, хотя предполагал, что коэффициент на проход или победу будет совсем другим. Сложно тут прогнозировать. Думаю, что «Атлетико» сначала попытается сыграть от обороны, а потом уже будет уповать на контратаки. Благо сейчас команда в неплохой форме.

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Будет и Янник Карраско, который пропускал первую игру. Это человек, который может индивидуально решить исход, индивидуально затащить, убежать вперёд. В отличной форме сейчас и Жоау Феликс. Всё вроде бы хорошо работает у «Атлетико», но последнюю игру «Мальорке» всё же проиграли. Не думаю, что на него надо обращать внимание, но и после него Симеоне сделает соответствующие выводы.



В первом матче было девять угловых. Все подали игроки «Ман Сити». Думаю, что в ответном матче будет похожая ситуация. Даже если «Манчестер Сити» забьёт быстрый гол, я не думаю, что команда пойдёт вперед большими силами. У «Сити» продолжается борьба за чемпионство, скоро играть в полуфинале Кубка Англии с «Ливерпулем». В общем, у Гвардиолы очень тяжёлый календарь.



Мне кажется, что в этом матче будет количество угловых не больше 9.5. Я предлагаю вам поставить на низовой тотал по угловым с неплохим коэффициентом 1.80. Если не хотите рисковать и не хотите ставить на исход, то это верняковая ставка, учитывая матч», — сказал Наливайко.



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