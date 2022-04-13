«Атлетико» Мадрид — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.84.



«Несмотря на то что «Атлетико» проиграл в первом матче в Манчестере, я не думаю, что его футбол в предстоящей встрече претерпит кардинальные изменения. Пока мадридцы уступают всего один мяч — это вполне можно отыграть.

Артур Петросьян дал прогноз с коэффициентом 3.78 на матч «Атлетико» — «Ман Сити».

Но зная, какой футбол проповедует Симеоне, не стоит ждать, что хозяева сразу побегут вперёд. Они снова будут выжидать. Только на этот раз при поддержке болельщиков они постараются чуть выше встречать «Манчестер Сити», а иногда высоко накрывать, чтобы вынудить подопечных Гвардиолы ошибиться.



Опять жду стратегической игры. Фейерверка забитых мячей ожидать сложно, прагматизм выйдет на первый план. «Манчестер Сити» ведь тоже будет больше заботиться о тылах, где-то будет контролировать мяч только для контроля. Время будет играть на него», — сказал Титов.



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