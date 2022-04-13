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«Атлетико» — «Манчестер Сити»: ставка Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Мадриде

«Атлетико» — «Манчестер Сити»: ставка Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Мадриде
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» в 1-м тайме по угловым за 1.55.

«У «Атлетико» в первом матче было ноль ударов и ноль угловых, мадридцы и сами не играли, и сопернику играть всячески мешали.

Думаю, как минимум до 60-й минуты игра будет проходить в схожем ключе – «Сити» возьмёт игру под свой контроль и попытается развить преимущество, ну а мадридцы будут им в этом всячески мешать. Ну а потом, когда терять уже будет нечего, хозяева вполне наверняка осмелеют и станут большими силами идти вперёд. Тогда игра может и раскрыться, и стать более грубой, что мы видели во второй части второго тайма неделю назад.

Так что, вероятнее всего, второй тайм окажется более богатым на события, чем первый. При этом в том, что по сумме двух матчей верх возьмёт команда Гвардиолы, сомнений немного», — сказал Петросьян.

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