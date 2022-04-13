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«Атлетико» — «Ман Сити»: прогноз Ивана Млечного на четвертьфинальную игру Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Ман Сити»: прогноз Ивана Млечного на четвертьфинальную игру Лиги чемпионов
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Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов cезона-2021/2022 «Атлетико» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.11.

«Ответные матчи Лиги чемпионов на носу, а это значит, что самое время поговорить про несколько интересных встреч. Первый матч, который мы с вами обсудим, это встреча между «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Первая встреча завершилась победой «Сити» со счётом 1:0. Причём по первому тайму было видно, что Диего Симеоне нашёл ключик к сумасшедшей атаке «горожан». Лишь во втором тайме, когда Пеп Гвардиола провёл тройную замену, «Сити» смог вскрыть оборонительные редуты своих соперников. Очевидно, что в Мадриде подобный сценарий должен повториться. Не представляю расклада, при котором «Атлетико» будет играть в атаку против английского коллектива. Ведь у «Манчестер Сити» с обороной тоже всё в полном порядке. Команда пропускает чуть ли не меньше всех как в Англии, так и в Лиге чемпионов. Поэтому любая ошибка «Атлетико» заставит их забивать два, а сделать это против нынешнего «Сити» будет достаточно сложно, так что я думаю, что сценарий повторится.

«Манчестер Сити» провёл на днях тяжелейший матч с «Ливерпулем», который завершился со счётом 2:2. Сил потрачено было очень много, поэтому не думаю, что команда будет форсировать события в Мадриде. Всё-таки небольшое, но преимущество Гвардиола и его подопечные себе создали.

Как мне кажется, в этом году «Сити» созрел на успешное выступление в Лиге чемпионов, поэтому я думаю, что они должны проходить дальше и, естественно, через низ. Мой прогноз на данный матч — «Манчестер Сити» не проиграет и итоговый тотал меньше 2.5», — сказал Млечный.

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