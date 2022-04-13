«Атлетико» Мадрид — «Манчестер Сити»: ставка Ровшана Аскерова на игру Лиги чемпионов

Знаток интеллектуального телевизионного клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Манчестер Сити».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.



«Если в первой встрече Симеоне пытался играть в «автобусный» футбол по схеме 5-5-0, то дома, в Мадриде, после 0:1 на выезде, у него есть только один путь — идти в атаку и забивать. В принципе, задача не из разряда невозможных.

Прогноз Артура Петросьяна с коэффициентом 3.78 на матч «Атлетико» — «Ман Сити».

Но, видимо, не для «Атлетико» в его нынешнем состоянии. Клуб проиграл на выезде в последнем туре Ла Лиги аутсайдеру — «Мальорке». И это очень тревожный знак для болельщиков испанской команды.



«Сити», напротив, перед выездом в Мадрид дома в блестящем стиле провёл ключевую встречу с главным преследователем — «Ливерпулем». Дважды вёл в счёте, но оба раза пропускал. Да, «Сити» небезгрешен в защите. Но чтобы ему забить, нужно хотя бы атаковать. А у «Атлетико» ноль в графе «удары по воротам» в манчестерской игре.



В Мадриде будет иначе. Ситуация вынуждает Симеоне играть хотя бы чуть агрессивнее. Но, думаю, «Атлетико» не забьёт», — сказал Аскеров.



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