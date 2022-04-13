«Атлетико» — «Манчестер Сити»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов
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Сегодня, 13 апреля, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «Атлетико» и «Манчестер Сити». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!
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