Эксперты оценили шансы «Барселоны» пройти «Айнтрахт» в Лиге Европы

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт». Начало игры — в 22:00 мск.

Какой канал покажет матч «Барселона» — «Айнтрахт»?

В Германии команды разошлись миром — 1:1. Ответная встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу».

Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.41. Успех немцев оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 5.20.



Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Выход «Барселоны» в полуфинал оценивается в 1.25, итоговый успех «Айнтрахта» — в 4.40.

Почему «Барселона» уверенно разберётся с «Айнтрахтом» в ответном матче?

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