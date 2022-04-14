«Аталанта» — «РБ Лейпциг»: эксперты оценили шансы в ответном матче Лиги Европы

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 19:45 мск.
Почему Лига Европы — последний шанс «Аталанты» спасти сезон?
Неделю назад команды сыграли вничью — 1:1.
Эксперты не могут выявить фаворита. Поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 2.66. Успех немцев оценён экспертами в 2.81. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры считают, что матч «Аталанта» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.
Проход «Аталанты» оценён в 2.04, проход «Лейпцига» — в 1.86.
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