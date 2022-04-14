СКА — ЦСКА: эксперты оценили шансы команд в седьмом матче серии КХЛ

14 апреля состоится седьмой матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.

Фёдоров провёл работу над ошибками. Ход за Ротенбергом.

Счёт в серии 3-3. Победитель седьмой игры сыграет в финале Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».

Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.54, а успех СКА оценён экспертами в 2.74.



Букмекеры не уверены, что 7-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.13, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.87.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.97.

Итоговый успех СКА доступен за 2.00, проход ЦСКА в финал оценён в 1.90.

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