«Рома» — «Будё-Глимт»: эксперты оценили шансы Моуринью выйти в полуфинал Лиги конференций

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «Рома» — «Будё-Глимт». Начало игры — в 22:00 мск. В первой встрече норвежский клуб оказался сильнее (2:1).

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех норвежцев оценён экспертами в 8.30. Ставки на ничью принимаются за 5.25.



Букмекеры уверены, что матч «Рома» — «Будё-Глимт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

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