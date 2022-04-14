«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Барселона» — «Айнтрахт» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.81.



«Первая игра между командами закончилась 1:1. И я полагаю, что все увидели, что «Айнтрахт» совсем не боится «Барселону». «Барселона» немного возродилась и прибавила по сравнению с тем, что было в первой части сезона. Но «Айнтрахт» понимает, что в таком противостоянии он вряд ли что-то может потерять — только что-то приобрести, заработать определенную репутацию. Даже если не пройдут франкфуртцы «Барселону», но сыграют с ней смело, то это пойдет на пользу.



Думаю, и в ответной игре «Айнтрахт» не будет выстраивать автобус, постарается сыграть так, чтобы выглядеть достойно, чтобы его отметили. Дальше уже как получится.



Ставка на забитые голы является самой лучшей. Обе забьют за 1,81 — просто идеальный вариант», — сказал Андронов.

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