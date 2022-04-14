«Аталанта» — «РБ Лейпциг»: прогноз Егора Титова на ответный матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «РБ Лейпциг» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.90.



«Первый матч не разочаровал с точки зрения качества футбола, но голов было маловато. «Аталанта» имела преимущество и была ближе к победе, на мой взгляд. Но счет 1:1 оставляет абсолютно равные шансы перед ответной игрой. Итальянский клуб поопытнее, но «РБ Лейпциг» в отличной форме, что снова показал в чемпионате, уверенно победив.

Час икс для Хави и надежды Миранчука. Главные интриги Лиги Европы.

И футболисты у «РБ Лейпцига» очень талантливые, голодные до побед. Другими словами, свои преимущества у немцев тоже есть. Думаю, и Тедеско лучше подготовит команду. В первой игре временами «РБ Лейпциг» выглядел потерянным, и «Аталанта» довольно серьезно давила.



Не верю, что во второй игре подряд такие команды не смогут забить хотя бы 3 мяча. Атаковать любят и умеют и те и другие. Поэтому тотал больше 2,5 мяча должен быть. Ну и забить должны обе команды. Не вижу здесь большого перевеса в уровне игры», — сказал Титов.



Почему Лига Европы — последний шанс «Аталанты» спасти сезон?



Российские клубы и сборную удалили из FIFA 22.



Бышовец: Хвиче будет очень сложно в чемпионате Италии.



Хави: в мире больше нет таких клубов, как «Барселона».



Анри: Модричу 50 лет, как он до сих пор вытворяет подобное?!