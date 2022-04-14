СКА – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 7-й матч полуфинала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 СКА – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 5.30.



«Вот мы и дожили до седьмого матча, которого в этой серии не должно было быть, если бы московские армейцы не валяли дурака как минимум в двух матчах из шести. Надеюсь, что уж в седьмом-то они точно не станут этого делать и оправдают мои надежды хотя бы в общем итоге серии, раз уже не оправдали в ее счете.

Дарья Миронова дала прогноз на 7-й матч серии КХЛ.

Седьмой матч всегда стоит наособицу ко всей серии. Чаще всего потому, что складывается совсем не так, как остальные матчи серии. В нашем случае, где соперники идут ноздря в ноздрю, поочередно умучивая друг друга в одну шайбу, это, скорее всего, означает достаточно результативную победу одних над другими. Забросивший первым получит колоссальное преимущество, поскольку соперник раскроется и у него в тылу появится «чистый» лед. И шайбы полетят совсем не туда, куда должны лететь для того, чтобы отыграться.



Так кто же окажется счастливчиком? Я считаю, что эта роль уготована ЦСКА. Они сумеют забить первыми, а потом добьют питерцев контратаками. И в итоге мы получим не просто победу ЦСКА, а победу с весьма приличным и очень даже может быть сухим счетом. Что-нибудь вроде 4:0 или даже больше. Абсолютно не исключаю того факта, что все может произойти с точностью до наоборот, если СКА забьет первым, поскольку весы в этом случае наклонятся в противоположную сторону.

Где покажут 7-й матч серии СКА — ЦСКА?

Но вариант с победой СКА считаю все-таки менее вероятным, чем аналогичный с победой ЦСКА. И еще меньшую вероятность отвожу привычному взаимному умучиванию соперников с итоговыми 2:1 или даже 1:0. А уж на овертайм седьмого матча и вовсе никому не советую закладываться.



Итак, победа ЦСКА в основное время с преимуществом от трех шайб и более. Скажете, с дуба рухнул? Нет, пока еще я на него только лезу, а рушиться буду в финале Кубка Гагарина», — сказал Лебедев.



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