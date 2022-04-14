СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 7-й матч финала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграют СКА — ЦСКА.
Ставка: ТМ 4 за 2.22.
«Я говорил о том, что СКА может выиграть в Москве. Он мог выиграть, шанс был, но ЦСКА выглядел лучше. Важно отметить, что у ЦСКА проснулось третье звено, заиграл Григоренко.
Где покажут 7-й матч серии СКА — ЦСКА?
Я не вижу, что судейство как-то влияет на эту серию, мало штрафов. Я бы не стал акцентировать внимание на этих штрихах, но все ждут какого-то подвоха и скандала.
В седьмом матче я бы не стал искать победителя. Я вижу, как может победить СКА, вижу, за счет чего может победить ЦСКА. Победителя мы здесь искать не будем, а вот тотал меньше срабатывает практически всегда. Не думаю, что в седьмом матче будет какой-то бразильский хоккей. За тотал меньше 4 дают 2,22.
Я думаю, что будет закрытая борьба, тяжелое противостояние – ничего иного я бы здесь ждать не стал», — сказал Лысенков.
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