СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 7-й матч финала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграют СКА — ЦСКА.



Ставка: ТМ 4 за 2.22.



«Я говорил о том, что СКА может выиграть в Москве. Он мог выиграть, шанс был, но ЦСКА выглядел лучше. Важно отметить, что у ЦСКА проснулось третье звено, заиграл Григоренко.

Где покажут 7-й матч серии СКА — ЦСКА?

Я не вижу, что судейство как-то влияет на эту серию, мало штрафов. Я бы не стал акцентировать внимание на этих штрихах, но все ждут какого-то подвоха и скандала.



В седьмом матче я бы не стал искать победителя. Я вижу, как может победить СКА, вижу, за счет чего может победить ЦСКА. Победителя мы здесь искать не будем, а вот тотал меньше срабатывает практически всегда. Не думаю, что в седьмом матче будет какой-то бразильский хоккей. За тотал меньше 4 дают 2,22.



Я думаю, что будет закрытая борьба, тяжелое противостояние – ничего иного я бы здесь ждать не стал», — сказал Лысенков.

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