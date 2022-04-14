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«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы в Испании

«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы в Испании
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Айнтрахт» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.13.

«Айнтрахт» дал бой «Барселоне» в первом матче. Очень содержательный футбол показал немецкий клуб. Наверное, можно сказать, что он был ближе к победе. Но «Барселона» важнейший мяч забила, теперь перед ответным матчем равенство.

Пока каталонцы не побеждали в плей-офф Лиги Европы у себя дома. Мне кажется, вечно это продолжаться не будет, тем более все отмечают хорошее состояние «Барселоны». Хави наладил игру, появились игровые связи. В общем, «Барселона» в порядке. Это для всех очевидно.

Стадия серьезная, на кону полуфинал. И я думаю, что «Барселона» будет играть всерьёз. Нельзя пренебрегать возможностью взять европейский трофей. Поэтому жду от «Барсы» фирменного футбола — комбинационного, напористого. «Айнтрахт» не очень любит и не очень умеет обороняться. Он наверняка будет стремиться отвечать атакой на атаку, а в таком футболе тягаться с «Барселоной» тяжело», — сказал Титов.

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