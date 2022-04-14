«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы в Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Айнтрахт» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.13.
«Айнтрахт» дал бой «Барселоне» в первом матче. Очень содержательный футбол показал немецкий клуб. Наверное, можно сказать, что он был ближе к победе. Но «Барселона» важнейший мяч забила, теперь перед ответным матчем равенство.
Пока каталонцы не побеждали в плей-офф Лиги Европы у себя дома. Мне кажется, вечно это продолжаться не будет, тем более все отмечают хорошее состояние «Барселоны». Хави наладил игру, появились игровые связи. В общем, «Барселона» в порядке. Это для всех очевидно.
Стадия серьезная, на кону полуфинал. И я думаю, что «Барселона» будет играть всерьёз. Нельзя пренебрегать возможностью взять европейский трофей. Поэтому жду от «Барсы» фирменного футбола — комбинационного, напористого. «Айнтрахт» не очень любит и не очень умеет обороняться. Он наверняка будет стремиться отвечать атакой на атаку, а в таком футболе тягаться с «Барселоной» тяжело», — сказал Титов.
Какой канал покажет матч «Барселона» — «Айнтрахт»?
Почему «Барселона» уверенно разберётся с «Айнтрахтом» в ответном матче?
Быстров высказался об отстранении России от еврокубков.
Уткин: только болван может говорить о «пользе» отсутствия российских команд в еврокубках.
«Спартак» представил новый логотип к 100-летию клуба.
- 14 апреля 2022
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 13 апреля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 12 апреля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00